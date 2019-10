Parket eist maximumstraf voor dader van Pokémonmoord: “Geen oprechte en doorleefde spijt”

/ Antwerpen / Heist-op-den-Berg - Het parket heeft maandag de maximumstraf geëist voor Jonny Van Den Broeck, de 28-jarige man die afgelopen vrijdag schuldig werd bevonden aan de zogeheten ‘Pokemonmoord’. Volgens de advocaat-generaal is een levenslange celstraf én tien jaar terbeschikkingstelling gepast, omdat de man “geen oprechte spijt” betoont.

Het parket pleitte maandag dat er “geen enkele vorm van verzachtende omstandigheden” zijn voor Van Den Broeck. “Niet in de wijze waarop de moord werd gepleegd, in zijn houding na de feiten, in zijn houding in de gevangenis, of in zijn persoonlijkheid. Zelfs niet in zijn ongelukkige jeugd, aangezien zijn broer wel iets maakte van zijn leven”, klonk het. “Ik zag ook geen oprechte en doorleefde spijt bij deze man.”

Ook het blanco strafregister van Van Den Broeck is volgens de advocaat-generaal geen verzachtende omstandigheid: “Dat is op dit moment van zijn leven geen verdienste.” Daarom eist het parket een levenslange gevangenisstraf en tien jaar terbeschikkingstelling: “Omwille van de gruwel, de wijze waarop hij na de moord zijn daden wilde camoufleren, en zijn houding op het proces, vorder ik hier de maximumstraf.”

Afspraak om Pokémonfiguurtjes te ruilen

Een assisenjury bevond Van Den Broeck afgelopen vrijdag schuldig aan de moord op Shashia Moreau. Het 20-jarige meisje uit Heist-op-den-Berg verdween op 7 februari 2017, nadat ze met Van den Broeck in Antwerpen had afgesproken om Pokémonfiguurtjes op te halen. Hij beweerde dat ze niet was komen opdagen, maar hij werd daarin tegengesproken door camerabeelden uit de buurt. Daarop was te zien hoe ze samen vanuit het Centraal Station naar zijn appartement aan de Van Stralenstraat waren gewandeld. Shashia was mee naar binnen gegaan, maar was niet meer naar buiten gekomen.

Van den Broeck probeerde de verdenking van zichzelf af te wenden door met de gsm van het slachtoffer berichten naar zichzelf te sturen om te laten uitschijnen dat hun afspraak nooit had plaatsgevonden. Hij had in haar naam ook berichten naar een vriend gestuurd. Uiteindelijk gaf hij toe dat Shashia wel bij hem was langsgekomen, maar hij beweerde dat ze na enkele minuten weer vertrokken was.

Op 9 februari 2017 werd het lichaam van het meisje aangetroffen in een 75 centimeter diepe put in de binnentuin van zijn appartement. Ze was naakt en vastgebonden aan armen en benen. Uit de autopsie bleek dat ze gewurgd werd. Toen Van den Broeck met de vondst van haar lichaam geconfronteerd werd, beweerde hij niet meer te weten hoe ze aan haar einde was gekomen. Pas op de eerste dag van zijn proces zei hij plots dat ze door uit de hand gelopen wurgseks om het leven was gekomen.