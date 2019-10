Antwerpse universiteit slachtoffer van cyberaanval

Antwerpen - De UAntwerpen is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Cybercriminelen slaagden erin om enkele servers te beschadigen, maar er werden geen gegevens gestolen en de hinder blijft voorlopig beperkt. Dat meldt Gazet Van Antwerpen.

Volgens Peter De Meyer, woordvoerder van de UAntwerpen zijn vooral interne mailsysteem en een informatiesysteem voor studenten getroffen, maar de lessen kunnen wel gewoon plaatsvinden. De meeste hinder zullen studenten ondervinden in de studentenrestaurants, waar het betaalsysteem ook plat ligt. Voorlopig blijven die resto’s dan ook gesloten, er wordt gewerkt aan een oplossing.

“Het voornaamste is dat de lessen gewoon kunnen plaatsvinden, dat er geen gegevens zijn gestolen en dat er niets verloren of permanent beschadigd is geraakt”, benadrukt De Meyer. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit.