Belgische speurders trekken naar Verenigd Koninkrijk om te helpen bij onderzoek naar 39 doden in container

Belgische speurders zullen eerstdaags naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken om daar hun Britse collega’s bij te staan in het onderzoek naar de 39 mensen die dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Essex. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Bedoeling is om de verzamelde bewijzen en aanwijzingen naast elkaar te leggen om de respectievelijke onderzoeken vooruit te helpen, aldus Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.

“Vandaag of in de loop van de week zullen twee of drie speurders van de federale gerechtelijke politie naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken”, zegt de parketwoordvoerder. “Op die manier kunnen geprivilegieerde contacten hebben met hun Britse collega’s en de verzamelde bewijzen en aanwijzingen uitwisselen.”

De speurders zouden intussen een duidelijk zicht hebben op de route die de koelcontainer waarin de slachtoffers gevonden werden, heeft afgelegd maar het federaal parket geeft daarover nog geen informatie vrij. Waar de slachtoffers in de koelcontainer zouden geklommen zijn, blijft wel nog een vraag.

Vijf mensen opgepakt

Zaterdag werd in de haven van Dublin de Ierse chauffeur opgepakt die de oplegger met koelcontainer naar Zeebrugge heeft gebracht. De man kon opgepakt worden door informatie die de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen heeft doorgespeeld aan de Britse autoriteiten.

De chauffeur die de koelwagen van Zeebrugge naar Essex bracht, werd woensdag al opgepakt nadat hij de hulpdiensten verwittigde over de lijken in zijn vrachtwagen. Hij wordt onder meer beschuldigd van 39 gevallen van doodslag en moet maandag voor de rechter verschijnen. Drie andere personen die opgepakt werden in het dossier, werden vrijgelaten op borg.

Intussen is er nog geen volledige duidelijkheid over de identiteit van de 39 slachtoffers. Eerst werd vermoed dat het om mensen van Chinese nationaliteit ging maar de laatste dagen zijn er steeds meer vermoedens dat op z’n minst enkele Vietnamezen tussen de slachtoffers zitten.