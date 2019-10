Tot twee jaar cel voor jongeren die vissers aanvielen “omdat ze geen lift kregen”

Izegem - De Kortrijkse correctionele rechtbank heeft twee jongemannen veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk 1 en 2 jaar voor slagen en verwondingen en diefstal. Ze vielen twee vissers aan in Izegem omdat ze hen geen lift wilden geven. Daarna pikten ze een portefeuille en gooiden alle visgerief in de vaart. “Totaal respectloos”, aldus de procureur.

De feiten dateren van april 2018. Toen enkele jongeren hun trein gemist hadden, besloten ze om naar huis te wandelen. Langs de vaart in Izegem kwamen ze twee nachtvissers tegen. Ze vroegen of ze sigaretten op zak hadden en kregen enkele sigaren. Daarna vroegen ze of ze hen een lift wilden geven, maar dat zagen de vissers niet zitten. Daarop werd de sfeer grimmig. De zes vormden twee groepjes die elk een van de mannen aanviel. Daarna namen ze een portefeuille uit de bestelwagen en kieperden ze alle vismateriaal in de vaart. Eén van de slachtoffers hield er een gebroken neus aan over.

De twee achttienjarigen zitten al vijf maanden in voorhechtenis, de anderen zijn minderjarig en werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. De eerste beklaagde werd maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar met uitstel. Hij moet zich laten behandelen voor zijn agressieprobleem en begeleiding volgen. Doet hij dat niet, dan verdwijnt hij voor twee jaar naar de gevangenis. De tweede beklaagde beweerde tijdens het proces dat hij net diegene was die de anderen probeerde tegen te houden, maar daar ging de rechter niet in mee. Hij kreeg een celstraf van 1 jaar met uitstel. Aan de burgerlijke partijen moeten ze alles samen 8.300 euro betalen.