Jonge vrouw blijft jarenlang berichtjes sturen naar overleden papa. Tot ze plots antwoord krijgt

Een jonge Amerikaanse vrouw deelde onlangs een emotioneel verhaal op sociale media: nadat Chastity Patterson vier jaar lang berichtjes bleef sturen naar de gsm van haar overleden papa, kreeg ze onlangs antwoord. De afzender: een man die het gsm-nummer van de overleden vader had overgenomen, en zelf zijn dochter was verloren in een auto-ongeluk.

Chastity Patterson, een 23-jarige jonge vrouw uit de Amerikaanse staat Arkansas, stuurde de afgelopen vier jaar dagelijks berichtjes naar het gsm-nummer van haar overleden vader. Daarin vertelde het rouwende meisje hem hoe haar dag was geweest, zodat ze zich met hem verbonden kon blijven voelen.

Maar op de vierde verjaardag van de dood van haar vader, kreeg ze tot haar grote verrassing plots antwoord. Een man die zichzelf identificeerde als ‘Brad’ liet haar weten dat hij haar berichtjes al jarenlang ontving. Hij schreef een emotionele boodschap aan Chastity.

“Dag schat, ik ben niet je vader, maar ik kreeg de afgelopen vier jaar al je berichtjes. Ik kijk uit naar elke update. Ik verloor mijn dochter in augustus 2014 door een auto-ongeval, en jouw berichtjes hebben me in leven gehouden. Als jij me een bericht stuurt, weet ik dat het een boodschap van God is”, aldus de man. “Het spijt me dat je iemand die zo dicht bij je stond verloren bent, maar ik heb je doorheen de jaren zien groeien. Ik wilde je al jaren lang iets terugsturen, maar ik wilde je hart niet breken. Je bent een uitzonderlijke vrouw: ik wou dat mijn dochter de vrouw had kunnen worden die jij bent. Dank je voor je dagelijkse updates, en om me eraan te herinneren dat er een God is, en dat het niet zijn schuld is dat zij er niet meer is. Hij gaf me jou, mijn kleine engel. Alles zal goedkomen, schijn het licht dat God je gaf. Zorg voor jezelf, en ik kijk uit naar je updates morgen.”

De Facebookpost waarin Chastity het bericht in kwestie deelde, ging viraal en verzamelde intussen al meer dan 150.000 likes. “Dit is het teken dat ik mijn vader nu kan laten rusten”, schreef ze erbij.