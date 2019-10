Harry Malter, het icoon van de Vlaamse circuswereld: “Hij kon dieren alles laten doen. Eén keer heeft hij zijn geheim verklapt”

“Wanneer een van zijn dieren was overleden, dan wisten we: we moeten papa even gerust laten. Hij moest in stilte kunnen rouwen”, zegt Sarah Malter. Vandaag is de familie Malter in diepe rouw. Zaterdag is na een lange ziekte Harry Malter (81), circusbaas en daarna oprichter van het familiepark Harry Malter (Destelberg), overleden.