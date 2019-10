Franck Ribéry geeft lijnrechter forse duw na niet-gefloten fout van Jordan Lukaku: zware schorsing dreigt

Franck Ribéry wacht ongetwijfeld een zware sanctie in de Italiaanse Serie A. Nadat hij met Fiorentina in het slot onderuit ging tegen Lazio, was hij zodanig gefrustreerd dat hij verhaal ging halen bij de lijnrechter en de man in kwestie tot tweemaal toe een forse duw gaf. Vooral de winnende treffer van Immobile was controversieel wegens een vermeende fout van Jordan Lukaku.