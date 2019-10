Reddingswerkers proberen al vier dagen lang peuter uit put te redden in India

Reddingswerkers proberen al vier dagen lang een tweejarige jongen uit een smalle put te redden in het zuiden van India. Zijn overlevingskansen zijn gering, melden ambtenaren maandag.

De peuter, Sujith Wilson, viel donderdagavond in een verlaten boorput toen hij in de buurt van zijn huis, in het Tiruchirappalli-district in de staat Tamil Nadu, met vrienden aan het spelen was. Aanvankelijk zat hij vast op een diepte van tien meter, maar later zakte hij tot meer dan 25 meter diep, deelt regionaal chef van de Nationale Interventiemacht voor Rampen (NDRF) Rekha Nambiar mee.

“Omdat eerste pogingen mislukten om hem met een touw te bevrijden, boren onze teams sinds zaterdag een tunnel van een meter breed, parallel aan de put, om de jongen te bereiken”, verklaart Nambiar. Het proces verloopt traag omdat er door ruim negen meter aan steen geboord moet worden, aldus de NDRF-chef. Daarna volgt er losse grond en zullen ze proberen de jongen te bereiken via een horizontale doorgang. “De operatie zou twaalf uur of langer kunnen duren”, stelt ze.

De jongen zit vast zonder eten of drinken, wat ambtenaren zorgen baart. “Jammer genoeg is hij sinds hij uitgleed, bedolven door modder”, betreurt de regionale NDRF-chef. Alleen zijn handpalm en vingers zouden met behulp van een camera te zien zijn. Volgens lokale media werd er voor zuurstof gezorgd, maar antwoordt de jongen niet langer op geroep. “We hopen gewoon dat hij een luchtzak gevonden heeft. De situatie is ontmoedigend maar we doen ons best”, besluit Nambiar.