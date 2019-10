Brussels parket preekt rust over reeks meldingen over mogelijke ontvoeringspogingen

Brussel - Het Brusselse parket heeft de laatste weken een reeks meldingen en klachten ontvangen over mogelijke ontvoeringspogingen van kinderen in verschillende Brusselse gemeenten maar vraagt aan iedereen om de kalmte te bewaren. “Dergelijke meldingen zijn niet ongewoon”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman, “en worden altijd ernstig genomen. De onderzoeken naar de meldingen van de voorbije weken hebben voorlopig nog niets concreets opgeleverd en we vragen iedereen om de kalmte te bewaren, zeker op de sociale media.”

In de loop van de maand oktober liepen bij de verschillende Brusselse politiezones en het Brusselse parket al zeven meldingen binnen van mogelijke ontvoeringspogingen. De laatste dateert van afgelopen weekend, waar een 11-jarige jongen in Sint-Lambrechts-Woluwe op straat zou zijn aangesproken door een onbekende vrouw, die hem zou hebben willen meelokken.

“Dergelijke meldingen van mogelijke ontvoeringspogingen zijn niet uitzonderlijk”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Ze worden steeds ernstig genomen en de politie zet steeds alles in het werk om de verklaringen van de melders te objectiveren. Daarvoor worden steeds verschillende onderzoeksdaden bevolen en uitgevoerd. Dat is ook gebeurd in de dossiers die de voorbije weken zijn geopend.”

Voorlopig is er geen enkele link vastgesteld tussen die verschillende dossiers, aldus nog het parket, en hebben de verschillende onderzoeken nog geen objectieve elementen aan het licht gebracht die erop wijzen dat er strafbare feiten zouden gebeurd zijn.

“De onderzoeken lopen wel nog verder”, zegt de parketwoordvoerder. “Intussen willen we er wel op wijzen dat het verspreiden of becommentariëren van niet-gecontroleerde informatie of onbevestigde geruchten op sociale media weinig nuttig is. We moeten opletten dat er geen angstpsychose gecreëerd wordt.”