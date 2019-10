Journaliste voert protestactie uit tijdens persconferentie van politie

Een journaliste heeft maandag uit protest een persconferentie van de politie van Hongkong verstoord. Ze onderbrak de sprekers en legde een verklaring af waarin ze het steeds gewelddadigere optreden van de politie tegen journalisten aan de kaak stelde.

Politieagenten hadden zondag nog met traangas en rubberkogels een einde gemaakt aan een protestactie waarop onder meer steun werd uitgesproken voor journalisten. Een fotojournaliste werd opgepakt terwijl ze het geweld filmde. Er werden ook twee lokale reporters neergeschoten met rubberkogels.

In een reactie daarop besliste journaliste Amy Ip maandag een persconferentie van de politie te verstoren. Ze nam het woord om het geweld van de politie tegen journalisten aan te klagen. Door journalisten te verhinderen hun werk te doen, wordt er grote schade aangericht aan de persvrijheid in Hongkong, zo stelde ze.

Tijdens haar uitleg scheen ze ook met een zaklantaarn in de ogen van politiemensen, want “dit is wat jullie elke dag bij ons doen, om ervoor te zorgen dat we jullie laakbare gedrag niet zien”. Tot slot klaagde Ip aan dat agenten reporters verwonden en hen dwingen om hun gasmaskers af te zetten op het moment dat er traangas wordt ingezet.

De politietop heeft uiteindelijk de persconferentie verlaten.