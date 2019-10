Bestuurder onder vuur nadat ze baby op schoot laat zitten en middelvinger naar camera toont

Een vrouw uit Nieuw-Zeeland ligt momenteel zwaar onder vuur door deze virale video. Op amateurbeelden is immers te zien hoe ze zich in Auckland door het drukke verkeer begaf terwijl er een baby op haar schoot zit. Ze leek zich bovendien van geen kwaad bewust: op een bepaald ogenblik toonde ze zelfs haar middelvinger richting de camera.

Een ooggetuige kon het ophefmakende tafereel vastleggen met zijn smartphone. “Hey! Wat ben je aan het doen?”, riep een boze man. De vrouw reageerde echter alsof er niks aan de hand was en reed gewoon verder. Uit frustratie toonde ze wat later nog haar middelvinger.

De lokale politie is reeds op de hoogte van de beelden. “Helaas is deze video een schoolvoorbeeld van verkeerde beslissingen nemen achter het stuur”, klinkt het bij de politie. “Bijna een derde van de dodelijke verkeersslachtoffers in Nieuw-Zeeland dragen geen gordels. Het is nochtans een simpele boodschap: gordels redden levens.” Voorlopig is de dame op de video niet geïdentificeerd.

bekijk ook

Bestuurster betrapt met boek achter het stuur: “Erg gevaarlijk en jammer om te zien”

“De reden waarom je beter niet gsm’t achter het stuur”: vriendelijke fietser maait bellende vrouw bijna omver

Britse bokser onder vuur nadat hij zoontje (10) met jeep laat scheuren