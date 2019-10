Levenslang voor dader Pokémonmoord

Jonny Van Den Broeck (28), die vorige week schuldig werd bevonden aan de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg is maandagmiddag door het hof van assisen in Antwerpen veroordeeld tot levenslang.

Volgens de jury heeft hij geen ideale jeugd gehad, maar dat geldt hier niet als verzachtende omstandigheid. Ook met zijn blanco strafblad werd geen rekening gehouden.

De jury hield wel rekening met de uiterst brutale manier waarop het meisje werd vermoord. Maar ook met zijn schrijnend gebrek aan respect voor de samenleving en met de onuitwisbare stempel die zijn daad op de familie en vrienden van Shashia heeft nagelaten.

Ook met zijn antisociale en narcistische psychopathie en zijn egocentrische en narcistische persoonlijkheid.

Jonny Van Den Broeck (28) heeft Shashia Moreau (20) gewurgd met een halsband, die hij eerder gebruikte bij SM-partijen. Hij had haar naar zijn appartement gelokt met Pokémon-poppetjes. “Om vervolgens zijn ultieme seksuele fantasie te kunnen beleven: extreme seks, tot de dood erop volgde”, oordeelde de Antwerpse assisenjury vrijdag. Zijn verhaal over een foutgelopen vrijpartij gooide de jury in de prullenmand.

Het verhaal dat Van Den Broeck een week lang ophing in de assisenzaal, noemde de jury in haar arrest “volstrekt ongeloofwaardig.” Op de eerste procesdag vertelde Van Den Broeck plots dat hij op 7 februari 2017 gevreeën zou hebben met Shashia. “Ruwe seks”, verduidelijkte hij, maar het was volgens hem gebeurd met haar instemming. “Wurgseks. Maar dat is uit de hand gelopen.”

De jury, bestaande uit negen vrouwen en zes mannen, had niet veel tijd nodig om te besluiten dat ze dat niet geloofde. “Op basis van het persoonlijkheidsprofiel van Shashia en de vele getuigenissen, is het uitgesloten dat ze zou instemmen met seks met Van Den Broeck.”

De gerechtspsychiaters noemden Van Den Broeck eerder deze week “een tikkende tijdbom”. Hij vertoont kenmerken van een psychopaat, en ze vrezen dat hij opnieuw zijn fantasieën in de praktijk zal willen omzetten.

Langer dan Dutroux

Vlak voor de jury vrijdag in beraad ging, nam Van Den Broeck het woord. “Ik wil me nogmaals verontschuldigen. Ik weet dat mijn woorden hol zullen klinken bij de familie, maar ik besef wat mijn daden hebben teweeggebracht.” De moeder van Shashia rolde met haar ogen. Van Den Broek had het hele proces lang geweigerd te zeggen wat er écht met haar dochter gebeurd was. Nu moest hij ook niet afkomen.

“Welke straf ik hier ook zal krijgen, ik wil geholpen worden. Zodat ik er achteraf beter uitkom.” Maandag kreeg hij te horen hoelang hij de tijd heeft om aan zichzelf te werken.

Het werd dus uiteindelijk levenslang en vijftien jaar ter beschikkingstelling. De terbeschikkingstelling van de regering houdt in dat de veroordeelde, na afloop van zijn straf, nog een bepaalde tijd onder de voogdij komt te staan van de minister van Justitie. In het geval van Van Den Broeck is dat dus 15 jaar.

Dat is langer dan Marc Dutroux die destijds levenslang kreeg en 10 jaar ter beschikkingstelling.

De voorzitter zei maandag na de voorlezing van de strafmaat: “Zelfs met deze straf bestaat de mogelijkheid dat u na verloop van tijd opnieuw zal kunnen deel uitmaken van de samenleving. Dat kan ten vroegste over 13 jaar. De sleutels van de kerker worden dus niet weggegooid.”

De familie van Shashia is tevreden met de straf. Haar mama zei: “Sashia werd op het proces afgeschilderd als een naïef meisje. Ik denk dat nu wel alles duidelijk is”, ze ze bij het verlaten van het gerechtsgebouw.

