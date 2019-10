Fietser (73) zwaargewond na tweede ongeval in vier dagen op Doorniksesteenweg

Kortrijk - Op de Doorniksesteenweg in Kortrijk gebeurde maandag voor de tweede keer in vier dagen tijd een ernstig ongeval. Dit keer merkte een afslaande automobilist een fietser niet op. Het 73-jarige slachtoffer raakte zwaargewond.

De 73-jarige fietser uit Kortrijk fietste rond 9.15 uur richting het centrum van Kortrijk. Een automobilist die uit de andere richting kwam, van de R8, stak de straat over om de Sint-Margriete-Houtemlaan in te slaan. Tijdens dat manoeuvre liep het mis. De bestuurder van de roodkleurige Renault Clio, Een 64-jarige Kortrijkzaan, was wellicht verblind door de zon. Het kwam tot een zware klap waarbij de fietser tegen de voorruit werd gekatapulteerd. Een vrouwelijke postbode die pas aan haar ronde was begonnen, zag de man vliegen en deed een passerende ambulance stoppen.

De fietser had bij de klap een ernstige hoofdwonde opgelopen. Hij was nog bij bewustzijn maar was er slecht aan toe. Het ongeval gebeurde net aan de overzijde van de brandweerkazerne, zodat ook de andere hulpdiensten snel ter plaatse waren.

Het incident is al het tweede zware ongeval in vier dagen tijd langs de Doorniksesteenweg. Vorige week donderdag raakte een bromfietser uit Gullegem zwaargewond toen hij ook werd gegrepen door een afslaande automobilist. Op 16 oktober werd ook een 48-jarige fietsster uit Lendelede gegrepen aan de Sint-Margriete-Houtemlaan.