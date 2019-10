Bulgaarse trucker komt als bij wonder zonder een schrammetje uit ongeval

Beveren -

Een Bulgaarse trucker is deze voormiddag in Kallo op wonderbaarlijke wijze zonder één schrammetje uit een zwaar ongeval gekomen. Omstreeks half twaalf reed de man op Kruipin in de Waaslandhaven toen hij naar eigen zeggen moest uitwijken voor een andere vrachtwagen die aan het slingeren was gegaan. Daarop ramde hij twee vrachtwagens die langs de weg geparkeerd stonden. Daarbij werd de stuurcabine van de Bulgaarse vrachtwagen volledig opengereten, net als de oplegger van één van de aangereden vrachtwagens. Verschillende getuigen belden de hulpdiensten die in allerijl ter plaatse snelden omdat gevreesd werd dat de bestuurder gekneld zat. Bij aankomst van de brandweer stond de man hen echter naast zijn vrachtwagen op te wachten. Ook de bestuurders van de twee aangereden vrachtwagens die in hun vrachtwagen zaten om hun rust te nemen bleven ongedeerd. Het verkeer in dit drukke deel van de haven ondervond een tijdlang hinder door het ongeval. (bfs)