Opgepast, volgende speeldag begint morgen al en heeft Genk-Antwerp en Anderlecht-AA Gent als topaffiches

De twaalfde speeldag is nog niet koud of de dertiende staat alweer voor de deur. Dinsdag, woensdag en donderdag wordt de eerste midweekspeeldag van het seizoen afgewerkt. Alle wedstrijden worden om 20u30 afgetrapt.

RSC Anderlecht en AA Gent sluiten donderdag de speeldag af. Paars-wit verloor na de trainerswissel nog niet, maar vrijdag werd op het veld van Eupen wel slechts 0-0 gelijkgespeeld. De manschappen van Frank Vercauteren beseffen dat er meer nodig is voor een opmars in het klassement en gaan donderdag voor een driepunter. Dat moet dan gebeuren tegen de vierde in de stand.

Gent sprokkelde zijn 21 punten wel hoofdzakelijk voor eigen publiek. Buitenshuis kon het dit seizoen nog niet winnen. Het lukte de Buffalo’s ook zondag niet. Op het veld van Sint-Truiden bleef het 0-0. Voor Gent-draaischijf Sven Kums wordt het geen terugkeer naar het Lotto Park. De middenvelder wordt door Anderlecht uitgeleend aan Gent en is niet speelgerechtigd tegen zijn broodheer.

Dinsdag wordt de speeldag in West-Vlaanderen op gang getrokken met Kortrijk-Eupen, Oostende-Charleroi en Cercle Brugge-Moeskroen. Woensdag trekt leider Club Brugge naar Zulte Waregem. Nummer twee Standard ontvangt Waasland-Beveren en KV Mechelen, derde in de stand, krijgt Sint-Truiden op bezoek. Racing Genk-Antwerp is het enige duel van de speeldag tussen twee clubs uit de top zes. Met twintig punten gaat Antwerp op de vijfde plaats kampioen Genk één puntje voor.

Programma:

dinsdag, 20u30

KV Oostende-Charleroi

KV Kortrijk-Eupen

Cercle Brugge-Moeskroen

woensdag 20u30

Standard-Waasland-Beveren

Zulte Waregem-Club Brugge

Genk-Antwerp

KV Mechelen-STVV

donderdag 20u30

Anderlecht-AA Gent