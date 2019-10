Weer uiterst zeldzame vogelsoort gespot aan onze kust

Knokke-Heist - De bruine klauwier is vrijdag gespot in Heist, meldt Natuurpunt maandag. Het is de eerste keer dat de vogel gezien wordt in België.

Vrijdag hebben vogelaars Kenny Hessel en Geert Carette een bruine klauwier ontdekt in Heist. Daarmee komt het aantal vogelsoorten die in België werden vastgesteld op 452.

De soort komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. In 1985 werd er voor het eerst een exemplaar ontdekt in Europa, meer bepaald in Groot-Brittannië. Later kon de vogel ook opgemerkt worden in andere Europese landen, zoals Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, Spanje en Zweden.

In Nederland kon de soort al tot vier keer toe opgemerkt worden, de eerste keer in januari 2014, de laatste twee keer deze maand. Ook in Frankrijk en Zweden werd de soort gezien, en in Noord-Amerika was er dit jaar voor het eerst sprake van.

Het is niet de eerste zeldzame vogelsoort die afgelopen maand werd vastgesteld in België. Aan de kust konden bijvoorbeeld al een izabeltapuit, een Siberische sprinkhaanzanger, een roodoogvireo en een Daurische of Turkestaanse klauwier opgemerkt worden.

Waarom zulke soorten in België gezien worden, is niet helemaal duidelijk, maar volgens Natuurpunt is het niet zo verwonderlijk dat ze aan het kustgebied ontdekt worden. De Noordzee vormt namelijk een natuurlijke barrière waar de meeste zangvogels niet graag over vliegen, en in het havengebied brandt er ‘s nachts fel licht dat de vogels aantrekt.