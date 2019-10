Heldensoldaten vangen vrouw op die tijdens zelfmoordpoging 10 m naar beneden springt

In de internationale luchthaven in China stond een vrouw, Huang, op het punt om zelfmoord te plegen. Na een familieruzie zag de vrouw geen uitweg meer en klom over de reling op 10 m hoogte. Daar bleef ze een tijdlang emotioneel twijfelen tot ze uiteindelijk naar beneden sprong. Beneden stonden twee soldaten die Huang al een tijdje in het oog hadden. Toen ze uiteindelijk sprong, konden zij de radeloze vrouw opvangen waardoor haar val werd gebroken. Huang werd nadien direct naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet levensgevaarlijk gewond door de twee dappere soldaten.