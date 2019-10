Affaires, naaktfoto’s en trio’s: hoe bliksemcarrière van Katie Hill implodeerde na het schandaal te veel

Het Amerikaanse Democratische Congreslid Katie Hill is afgetreden na een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag en berichtgeving over haar turbulente leven en affaires. Zo had de 32-jarige een relatie met een mannelijk staflid -wat verboden is- en doken er naaktfoto’s en verhalen over triootjes met haar man en een vrouwelijke werkneemster op. Kortom: net iets teveel schandalen voor de gemiddelde Amerikaan.