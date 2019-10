Modellen levenslang verbannen van honkbalwedstrijden nadat ze borsten tonen “voor goed doel”

Modellen Julia Rose en Lauren Summer zijn voor onbepaalde tijd verbannen uit alle Amerikaanse honkbalstadions na een opmerkelijke stunt. Tijdens een wedstrijd tussen de Washington Nationals en de Houston Astros afgelopen zondag, besloten de jongedames alle aandacht op te eisen door plots hun borsten te tonen. Volgens de modellen wilden ze zo extra aandacht vestigen op borstkankeronderzoek, maar daar ging de Major League Baseball niet in mee.

Het bewuste fragment ging sindsdien viraal op sociale media. Rose liet op Twitter al snel weten dat ze “schuldig” was, en ook Summer maakte achteraf duidelijk dat ze “het deed voor het internet”.

De hele zaak kreeg echter een ernstig staartje. Enkele dagen later deelde Rose een brief waaruit blijkt dat ze samen met Summer levenslang is verbannen uit alle honkbalstadions. ”Gedurende de wedstrijd hebben jullie de gedragscode geschonden en zichzelf ontbloot om een business te promoten”, klinkt het onder meer. “Hierbij zijn jullie voor onbepaalde tijd verbannen uit alle Major League Baseball-stadions.” Uit sommige hoeken klinkt weliswaar kritiek: zo vermoeden sommigen dat de brief is vervalst door de modellen zelf omdat er amper een dag later al een beslissing is gevallen.