Man opent vuur voor Franse moskee: twee tachtigers zwaargewond

De Franse politie heeft een terrorismedossier geopend na een schietpartij bij een moskee in Bayonne, in Frankrijk, maandag. Een zestiger heeft er twee moslims neergeschoten. De slachtoffers, beiden tachtigers, raakten zwaargewond.

De zestiger Claude S. was van plan een aanslag te plegen op de moskee, vermoeden Franse ordediensten. In zijn wagen vonden ze een gasfles en ander materiaal die hij daarvoor kon gebruiken. Eerst gooide hij een zelfgemaakte brandbom naar het gebouw. Maar het vuur kon snel gedoofd worden.

Voor de moskee opende hij dan het vuur op twee mannen van 84 en 87 jaar. Ze raakten zwaargewond. De dader werd kort na de schietpartij aangehouden.

Over zijn motieven is nog niets bekend. De man lijkt volgens de politie verward. De Franse gendarmerie gaat er wel van uit dat ze wellicht erger hebben kunnen voorkomen. Het is voorlopig niet duidelijk of de twee slachtoffers in levensgevaar zijn of niet.