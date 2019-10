Man vindt gestolen fiets terug in Albanië dankzij app

Brussel - Denis Hacquin uit Evere heeft na een maand zijn dure Cowboy-fiets teruggevonden. Dankzij een applicatie zag hij plots dat zijn gestolen tweewieler in Albanië verzeild was geraakt.

Een dikke maand geleden werd de jongeman zijn elektrische fiets gestolen in Elsene. Naar eigen zeggen stond de fiets nochtans binnen en was hij vastgemaakt aan een muur. De diefstal werd officieel vastgesteld door de politie en er werd een klacht geopend. “Maar ik kreeg maar geen nieuws van de politie”, vertelt Hacquin aan Bruzz. “Ik had de hoop dan ook opgegeven tot de functie Find My Bike in de applicatie van Cowboy aangaf dat mijn fiets zich in Boedapest bevond en niet veel later in het Albanese dorp Fier. Ik bezorgde die informatie aan de politie, maar opnieuw duurde het weken vooraleer ze me contacteerden.”

De eigenaar van de fiets plaatste zijn verhaal op het internetforum Reddit waar hij reacties kreeg van Albanezen die hem uit de nood wilden helpen. Op hun aanraden mailde hij naar de minister van Binnenlandse Zaken in Albanië en een dag later was de fiets opnieuw terecht. Ondertussen staat de elektrische fiets in een politiecommissariaat in Fier. Het is nog afwachten hoe die op een goedkope manier terug naar Evere kan geraken.

De Find My Bike-functie in de applicatie van Cowboy zorgde er vorig jaar voor dat 30 van de 45 gestolen fietsen opnieuw werden teruggevonden. Via een bluetooth-signaal wordt er op de gsm aangegeven waar je fiets zich ergens bevindt. Enkel wanneer die in een afgesloten ruimte zou bevinden, kan het gps-signaal gedempt worden.