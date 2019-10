Boris Johnson faalt ook bij derde poging om vervroegde verkiezingen te organiseren op 12 december

Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw het voorstel van de Britse premier Boris Johnson verworpen om nog dit jaar verkiezingen te houden in Groot-Brittannië. Het was de derde keer al dat het voorstel wordt weggestemd.

Het Lagerhuis kwam maandagavond samen om zich te buigen over de vervroegde verkiezingen. Nu er opnieuw goedkeuring is voor een uitstel van de Brexit, lijken die verkiezen onafwendbaar.

Het scenario waar de parlementsleden over discussiëren, is dat van een verkiezing op 12 december, zoals Johnson dat wil. Maar daarvoor heeft hij een tweederdemeerderheid nodig.

Maar die kreeg hij dus niet. 299 parlementsleden stemden voor, 70 tegen en 229 onthielden zich. Te weinig dus voor een akkoord.

De regering geeft het plan om de Britten op 12 december naar de stembus te sturen echter nog niet op. Meteen na de stemming kondigde Johnson aan dat hij de parlementsleden maandagavond nog in kennis zal stellen van een nieuw wetsvoorstel van de regering. Het zou gaan om een amendement op de wetgeving rond verkiezingen, waardoor Johnson aan een gewone meerderheid genoeg zou hebben.

Alternatief

Oppositiepartij Liberal Democrats zou dinsdag met een alternatief voorstel komen, voor verkiezingen op 9 december.

Dat voorstel heeft maar een gewone meerderheid nodig, en de kans is reëel dat de conservatieven dat voorstel zouden steunen. In dat geval komen er dus sowieso toch verkiezingen, wat voor Labour gezichtsverlies zou betekenen.

Kans op verzet klein

In het geval dat ook voor dat voorstel van de Liberal Democrats geen meerderheid is, dan zullen de Tories wellicht met een nieuw plan van aanpak moeten komen. Maar waarnemers achten de kans klein dat nu het nieuwe uitstel er is er nog steeds een meerderheid tegen verkiezingen stemt. Wellicht weten de Britten dus maandag of dinsdag wanneer ze naar de stembus moeten trekken.

Bij Labour, de grootste oppositiepartij, is men minder happig op vervroegde verkiezingen. De jongste peilingen wijzen uit dat die vooral voor de Tories goed zouden uitpakken. Maar ook Labour zal het wetsvoorstel “onderzoeken”, zei partijleider Jeremy Corbyn. “Wij kijken uit naar een duidelijke en definitieve beslissing dat de ‘no deal’ absoluut van tafel is en er geen gevaar meer is dat deze premier zijn beloftes niet nakomt - want daar heeft hij ervaring mee - en dit land zonder akkoord uit de EU loodst.”

De Brexitdatum is intussen opgeschoven naar 31 januari 2020, al kunnen de Britten er ook uit zodra het Brexitakkoord in Groot-Brittannië en in het Europees parlement geratificeerd is. De Europese staatshoofden en regeringsleiders gaven maandagochtend groen licht voor het Britse uitstelverzoek.

Maandagavond vlak voor de stemming in Westminster stuurde Johnson Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk al een brief waarin hij Brussel aanspoort nog verder uitstel volledig uit te sluiten.