Backpacker (21) vermist in Cambodja

De 21-jarige Amelia Bambridge wordt sinds woensdag vermist in Cambodja. De Britse toeriste is rond half vier ’s ochtends voor het laatst gezien op een feestje op het eiland Koh Rong. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Volgens CNN werd de moeder van Amelia gebeld, nadat het meisje niet had uitgecheckt in het Nest Beach Club hostel. Vervolgens werden haar tas, portemonnee en telefoon gevonden op een strand in de buurt. Haar paspoort zou nog in het hostel liggen.

Broer Harry doet een emotionele oproep op Facebook: „Voor alle gelovige mensen, kunnen jullie me een groot plezier doen en bidden voor mijn zus Amelia. (...) Ik ben enorm onder de indruk door alle steun en ik kan jullie niet genoeg bedanken.” Harry is inmiddels in Cambodja gearriveerd om te helpen zoeken naar zijn zus.

Politie en vrijwilligers zoeken massaal naar het meisje. Maar voorlopig zonder resultaat. De lokale politiechef zei vandaag dat hij vreest dat deze verdwijning een slechte afloop zal kennen.