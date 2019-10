Nabestaande van aanslagen 22 maart over dood al-Baghdadi: “Oog om oog, tand om tand creëert alleen maar meer tanden”

Hoe kijkt een nabestaande van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart naar het overlijden van Abu Bakr al-Baghdadi. Als een vorm van gerechtigheid? Voor Kristin Verellen geldt dat alleszins niet. Ze verloor haar man, en een vergeldingsactie zal hem niet terugbrengen.

Johan Van Steen kwam om het leven in het metrostation Maalbeek. Sindsdien probeert Kristin Verellen zin te geven aan die onzinnige gebeurtenis. Door resoluut te kiezen voor verbinding, met haar vrijwilligerinitiatief We Have The Choice. “We proberen een positieve bijdrage te geven, met onze verbindende Cirkels”, zegt Kristin. De dood van al-Baghdadi doet haar dan ook niet plots juichen. “Oog om oog, tand om tand creëert alleen maar meer tanden”, zegt ze. “En ja, dan ontstaat de tendens om ze één voor één uit te rukken. Langs beide kanten. Maar probeer zo maar eens terug aan de praat te geraken met elkaar. Ik ga voor dialoog. Tussen mensen, niet tussen standpunten. Daarvoor is vertrouwen nodig.”

Nog tot eind januari 2020 loopt in Destelheide (Beersel) de expo Standing Still / Still met getuigenissen van We have the choice, de foto’s van Johan Van Steen en gedichten van Kristin Verellen.