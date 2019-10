Man belt na twee messteken zelf nog hulpdiensten

Eliksem - De politie van de zone Getevallei werd zondagnamiddag opgeroepen naar een adres langs de Hannuitsesteenweg, ter hoogte van domein ’t Park. De beller was een man die dringend een ziekenwagen vroeg omdat hij neergestoken was.

De agenten troffen ter plaatse de beller aan. De man zat tegen de wasmachine in de keuken. Het slachtoffer had op dat moment een ontbloot bovenlichaam en had twee messteken: een in de linkerborst, de ander ter hoogte van de bekkenstreek aan de linkerzijde. Aangezien het slachtoffer nog bij bewustzijn was, kon hij de identiteit en een beschrijving van de dader geven aan de politie. Niet veel later kon de politie de verdachte onderscheppen in het station van Landen. Het motief achter de steekpartij is op dit moment nog onduidelijk. Hij werd meteen van zijn vrijheid beroofd en zal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Er werd al een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor poging doodslag.