Honderden mensen brengen laatste groet aan Marieke Vervoort: “De laatste maanden hebben we heel intensief beleefd”

Diest - Honderden Diestenaren en mensen van ver daarbuiten brachten maandagavond in Hof Te ­Rhode in Diest een laatste groet aan Marieke Wielemie Vervoort. De rolstoelatlete overleed vorige dinsdag.

Bijna een uur voor de officiële aanvang van de begroeting kwamen de mensen al toe. Bij de kist werden heel wat kransen neergelegd, onder meer van Jacques Rogge, de voormalige baas van het Internationaal Olympisch Comité, en van lokale instanties en verenigingen zoals Rotary Diest, stad en OCMW.

In het kielzog van het schepencollege en de gemeenteraadsleden schoven heel wat inwoners aan, zoals Elke François en Tom Delie met dochter Ibe. “Marieke en ik zaten samen in het eerste jaar van de opleiding kleuterleidster”, vertelt Elke. “Toen ze in een rolstoel belandde, heeft ze de opleiding stopgezet, maar we zijn heel sterk bevriend gebleven. Onze weekendjes aan zee waren een traditie. Ze ging er zo graag naartoe, op de dijk kon ze zich lekker laten gaan. De laatste maanden hebben we heel intensief beleefd.”

Marieke Vervoort overleed op dinsdag 22 oktober. Foto: BELGAIMAGE

Daniël Verhemeldonck verliest een goede vriendin en een zielsgenote. “Ik zag haar geregeld in café Chocolat. Mijn gezondheid heeft me ook al parten gespeeld. Dat creëerde een band, maar over onze ziektes praatten we nooit. Wel veel lachen en plezier maken”, zegt hij.

Hugo Vanbrabant kende Marieke van bij dezelfde kinesist. “In 2008 heb ik haar daar leren kennen. Toen al voelde ze haar gezondheid achteruitgaan, maar ze bleef zichzelf overtreffen. Dat wekt heel veel bewondering.”

Danny Prikken en Myriam Charlier kwamen uit Dilsen-Stokkem. “Ik had haar boek al gekocht”, vertelt Myriam. “Toen ze op de boekenbeurs in Antwerpen was en er ook een voordracht gaf, zijn we daar speciaal naartoe gereden.” De uitvaart van Marieke ­Vervoort vindt dinsdag plaats in intieme kring.