Groot tekort aan rookmelders, die straks verplicht zijn: “Bijna niet meer te vinden”

Tegen het einde van dit jaar moeten álle (huur)woningen verplicht een rookmelder hebben. Maar het is maar de vraag of dat gaat lukken. Door de grote vraag naar rookmelders zitten verschillende brandweerzones, gemeenten en preventieverenigingen door hun voorraad heen. “We vrezen dat mensen nu noodgedwongen minderwaardige toestellen kopen.”

De Stichting Brandwonden, de vzw Oscare die brandwondenpatiënten helpt, maar ook verschillende brandweerzones: allemaal zijn ze vruchteloos op zoek naar grote partijen rookmelders. “In het kader van onze brandpreventiecampagnes kunnen inwoners al een tijdje tegen een iets goedkopere prijs bij ons zeer kwalitatieve rookmelders kopen. Ze krijgen er van onze medewerkers ook wat tips en uitleg bij, waardoor de actie een enorm succes is”, vertelt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek.

Alleen: de voorraad is op, en vermoedelijk moet de brandweerzone tot eind november wachten, “omdat de fabrikant de enorme toevloed van bestellingen niet aankan”, aldus nog Louagie.

Alles is op

Hetzelfde verhaal bij de Stichting Brandwonden en ook brandwondenvereniging vzw Oscare. “Wij vermoeden dat de stormloop twee grote oorzaken heeft: de vele preventiecampagnes, én de verplichting dat in Vlaanderen tegen eind dit jaar elke (huur)woning over een rookmelder moet beschikken. Blijkbaar schieten veel mensen pas nu wakker”, zegt Oscare-woordvoerder Peter van Rossum.

De vzw krijgt constant telefoontjes van brandweerzones en gemeentebesturen, op zoek naar een leverancier die nog wel rookmelders in voorraad heeft. “Wij weten helaas geen geheime voorraad liggen.” De Stichting Brandwonden probeerde onlangs nog 4.000 extra rookmelders te bestellen. “Maar vermoedelijk krijgen we die pas eind volgende maand geleverd”, aldus gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Arnould.

Hij houdt een “ongemakkelijk gevoel” over aan het tekort aan rookmelders: “Wij propageren al jarenlang deze levensreddende apparaten. We zouden mensen het liefst van al dan ook kunnen helpen.”

In warenhuizen en doe-het-zelfzaken liggen er nog wel rookmelders in de rekken, al is het toch oppassen geblazen. “Wie via gemeenten, brandweerkorpsen of brandwondenverenigingen een rookmelder kocht, was zeker van de kwaliteit van het apparaat”, zegt brandpreventiespecialist Tim Renders. “Onze vrees is dat mensen in hun zoektocht apparaten van een lagere kwaliteit zouden kopen, terwijl een goede rookmelder een CE-keuring moet hebben, een batterij met een levensduur van tien jaar én een testknop.”