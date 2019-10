Topman H&M waarschuwt consument voor klimaatactivisten: “Dit is geen oplossing”

De toenemende kritiek vanuit het kamp van de klimaatactivisten zorgt ervoor dat de kledingindustrie steeds meer onder druk staat. Dat zegt Karl-Johan Persson, de 44-jarige topman van Hennes & Mauritz (H&M). In een interview aan Bloomberg is hij scherp voor de betogers die zich laten inspireren door klimaatactiviste Greta Thunberg.

Het probleem met de klimaatactivisten is volgens Karl-Johan Persson dat ze de consument heel wat willen verbieden. “Ze roepen telkens op om met dingen te stoppen. Stoppen met consumeren, stoppen met het vliegtuig te nemen”, zegt hij aan het persagentschap Bloomberg. “Ja, dat zal wellicht een kleine impact hebben op het milieu, maar het zal ook vreselijke sociale gevolgen hebben.”

Volgens de topman van de Zweedse kledingreus H&M ligt de wereldwijde kledingindustrie al genoeg onder druk door de kritiek op de lage lonen en werkomstandigheden van werknemers in landen waar sommige ketens hun kledij laten maken. “Maar zomaar minder gaan consumeren, is geen oplossing”, zegt hij. Persson vindt het klimaat wel degelijk belangrijk, maar het bestrijden van armoede is minstens even belangrijk. “We moeten jobs blijven bijmaken, de gezondheidszorg verbeteren en alle andere dingen die samenhangen met economische groei.”

De H&M-baas ziet de oplossing veeleer in technologische innovatie, alternatieve grondstoffen en schonere energie. Zijn bedrijf heeft er zich bijvoorbeeld toe verbonden om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, en dat vooral door de klimaatimpact te verminderen in de productiefase.