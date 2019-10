Amerikaanse voetbalvrouwen, die het WK wonnen, hebben een nieuwe bondscoach

De Macedoniër Vlatko Andonovski is de nieuwe bondscoach van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam, zo maakte US Soccer maandag bekend.

De 43-jarige coach uit de Macedonische hoofdstad Skopje neemt over van Jill Ellis, die vorige zomer opstapte na de eindzege op het WK in Frankrijk. De 52-jarige Ellis leidde het team sinds mei 2014 en veroverde twee wereldtitels (in 2015 en 2019). Geen enkele coach doet haar dat na in het vrouwenvoetbal.

Andonovski komt over van Reign FC uit Seattle, dat uitkomt in de vrouwenliga NWSL. Hij zal op 7 november voor het eerst op de bank zitten bij het nationale team in een wedstrijd tegen Zweden.