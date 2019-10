Bijna helft Belgen laat maaltijden aan huis bezorgen

Bijna de helft van de Belgen (44%) heeft de voorbije drie maanden een maaltijd thuis laten bezorgen, zo blijkt uit een enquête van consumentenorganisatie Test-Aankoop. “De schappelijke prijzen maken dat een zeer ruim publiek toegang heeft tot diensten als Deliveroo, Uber Eats of TakeAway.com”, luidt het. “Gemiddeld wordt per bestelling 11,30 euro per persoon besteed.”

De populariteit van de maaltijden aan huis zorgt voor een lichte verandering van onze eetgewoontes. “14 procent zegt nu minder te koken tijdens de week en 16 procent geeft ook toe in het weekend minder tijd in de keuken door te brengen. Bijna één op de vijf (18%) zegt minder op restaurant te gaan, liefst 14 procent doet het helemaal niet meer.”

Het grootste struikelblok blijkt de levertijd. Meer dan één op de drie (35%) van de maaltijden wordt te laat (meer dan vijf minuten vertraging) geleverd. Desondanks is de Belg in het algemeen vrij tevreden over de service.

Bekijk de afbeelding hier in groter formaat