Hilde Crevits (CD&V) “kan niet geloven” dat Vlaams Belang zich onthoudt bij resolutie tégen doodstraf voor holebi’s in Oeganda

Dat het Europees Parlement zich met een grote meerderheid heeft uitgesproken tégen de doodstraf voor holebi’s in Oeganda, zal niet aan het Vlaams Belang gelegen hebben. Europarlementsleden Filip De Man en Tom Vandendriessche onthielden zich.

Om Oeganda te ontmoedigen de doodstraf in te voeren voor wie seks heeft met mensen van hetzelfde geslacht, stemde het Europees Parlement een resolutie. Die werd goedgekeurd door alle aanwezige Belgische Europarlementsleden, maar de twee Vlaams Belangers onthielden zich. Daar komt veel kritiek op, onder meer van Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V): “Ik kan dit niet geloven”, zegt ze op Twitter.

In Oeganda wordt nog betoogd tégen holebi’s.

“Wij zijn tegen elke vorm van geweld of vervolging van holebi’s overal ter wereld”, benadrukt het Vlaams Belang in een reactie. Maar “deze resolutie verzet zich tegen de doodstraf in het algemeen, ook buiten Oeganda, en voor ons is het een soevereine beslissing van elk land om al dan niet de doodstraf te handhaven.” En: “Eigenlijk gaat het om een onbestaande spookwet die nooit door de Oegandese regering zou worden ingevoerd.”

De N-VA’ers stemden wel vóór de resolutie, maar gingen daarmee in tegen de meeste fractieleden. “Dat zal nog vaker gebeuren, er zitten partijen in onze fractie die recht tegenover ons staan, maar de vrijheid van stemmen is een van de hoofdredenen om voor die fractie te hebben gekozen”, klinkt het daar.