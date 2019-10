Wat kan en mag de nieuwe premier Sophie Wilmès eigenlijk nog doen?

Wat kunnen we verwachten van Sophie Wilmès (MR)? Ja, ze mag zich de eerste vrouwelijke premier van België noemen, maar dat is dan wel in lopende zaken en met een absolute minderheid van de Kamer achter zich. Zelfs Europese Aangelegenheden zit niet in haar portefeuille. “Het wordt moeilijk, maar het hangt vooral van haar eigen initiatief af of ze iets kan maken van haar mandaat”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent).