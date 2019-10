Nieuwe premier Sophie Wilmès is getrouwd met Australische ex-topsporter

Met de eerste vrouwelijke premier komt er ook voor het eerst een “first gentleman” in beeld. En dat is de Australiër Christopher Stone.

De man is de voorzitter van Australian Business in Europe (ABIE), dat zich inzet voor betere banden tussen Europa en Australië op het vlak van handel en diplomatie. De man is algemeen directeur bij Dewez, een bedrijf dat 15.000 reclamepanelen op huizen verhuurt.

Stone was in een vorig leven zelfs even professioneel atleet. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig speelde hij Australian Football bij St. Kilda, een club uit Melbourne. Denk aan een soort Australische variant op rugby die je op een ovalen veld speelt. Hij kon ook best wel een aardig potje cricket spelen.

Daarna ging hij bij een adverteerder werken, waardoor hij in de vroege jaren negentig uiteindelijk in Europa terechtkwam. Wilmès en hij zijn getrouwd, wonen in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode en hebben vier kinderen: Jonathan, Victoria, Charlotte en Elizabeth.