Flat aan zee niet meer aftrekbaar als beroepskost

Bedrijfsleiders die via hun vennootschap een buitenverblijf aankopen, kunnen dat niet langer aftrekken van de belastingen. Dat meldt Het Laatste Nieuws maandag.

De voorbije jaren heerste er verwarring bij fiscalisten en juristen, nadat het Hof van Cassatie in 2015 had bepaald dat vennootschappen in hun belastingaangifte ook beroepskosten mochten inbrengen die niets met hun activiteit te maken hebben. Een dokter die in het weekend wilde uitwaaien aan zee kon daardoor de aankoop van zijn appartement bij de fiscus aangeven als beroepskost, al ontving hij daar geen patiënten. Maar Cassatie heeft nu in een nieuw arrest duidelijkheid geschapen: een aankoop mag énkel ingebracht worden als beroepskost als hij een voordeel oplevert voor het bedrijf. (blg)