“Met deze straf kan ik leven”

Zo uitzonderlijk is verdict voor dader Pokémonmoord: zwaarder gestraft dan Dutroux

“Ik kan leven met deze straf”, zei Diane Verschaeren, de moeder van Shashia Moreau, maandagmiddag na de zitting van het hof van assisen. Ze klemde de hand van haar partner Gunther Verhaegen, de stiefvader van Shashia, stevig vast. “Maar het gemis zal altijd blijven. Ik merk, en ik denk dat ik ook voor mijn zoon en voor mijn man mag spreken, dat het gemis alleen maar erger wordt. Hoe langer het duurt, hoe harder we haar missen.”

De assisenjury veroordeelde Van Den Broeck maandag tot een levenslange celstraf, en ze hield daarbij uitdrukkelijk rekening met “de onuitwisbare stempel die zijn daden hebben nagelaten op het leven van de familie en vrienden van Shashia”. “We vieren geen feest meer. Geen Kerstmis, geen verjaardagen”, hadden de ouders al tijdens het proces in de rechtszaal verteld.

In haar arrest erkende de jury dat Van Den Broeck een ver van ideale jeugd heeft gehad, zoals zijn advocaat Jan De Man had gepleit. “Maar dat mag niet als verzachtende omstandigheid gelden. De thuissituatie heeft zijn persoonlijkheid misschien beïnvloed, maar het was geen doorslaggevende factor.” Ze zag geen énkele verzachtende omstandigheid voor Van Den Broeck. Ook niet zijn blanco strafblad. En dus kreeg hij de allerzwaarste straf.

Slopende week

Het is een slopend proces geweest voor de ouders. Zeker nadat Van Den Broeck hen al op de eerste dag definitief de hoop ontnam dat ze eindelijk de waarheid zouden kennen. Hij beweerde bij zijn ondervraging dat hij seks had gehad met Shashia, met haar instemming. Die vrijpartij was volgens hem fout gelopen. “Een flutverhaaltje”’, zo noemde de advocaat-generaal dat. Ook de jury noemde zijn versie “compleet ongeloofwaardig”.

“Het was een teleurstelling dat hij ons niet de waarheid wilde vertellen”, zegt haar moeder. “Het waren leugens, zo was Shashia niet. Het klopte ook totaal niet met wat we hadden gelezen in het dossier. Onze hoop om hier te weten te komen wat er echt was gebeurd, was meteen vervlogen. We hebben nooit gehoopt dat hij tijdens het proces nog zou bijdraaien en wel de waarheid zou vertellen.”

“Ik wist dat we nooit meer op de waarheid moesten rekenen”, zegt ook Shashia’s vader Didier Moreau. “Wat als hij over vijf jaar plots een nieuw verhaal opdist? Alsof we hem dan kunnen geloven.”

Ook in zijn laatste woord had Van Den Broeck geen boodschap voor de ouders. Op een emotieloze toon bood hij nogmaals zijn spijt aan. De ouders hadden eerder al zijn excuses op het proces geweigerd. Van Den Broeck verklaarde voorts dat hij in de gevangenis in therapie wil gaan. Hij had het zichzelf al tijdens het proces moeilijk gemaakt, nadat uitlekte dat hij aan een agente had verteld dat hij best wel gelukkig was in de cel. Hij vergeleek de gevangenis zelfs met een hotel. “En nog beter, ik moet hier niet betalen.”

In de 2,5 jaar dat hij in voorhechtenis zat, heeft Van Den Broeck in de gevangenis al 6.000 euro gespendeerd aan snoep, films en pornoblaadjes.

“Shashia is dertig keer gestorven”

“Ik voel me uitgeput”, zegt de vader. “Ik heb mijn dochter dertig keer horen sterven. Telkens wanneer een getuige over Shashia kwam vertellen, voelde ik die pijn. Tijdens het pleidooi van zijn advocaten ben ik drie keer naar buiten gelopen.”

“Shashia is hier op geen enkel moment door het slijk gehaald, en daar ben ik erg blij om”, zegt haar moeder. “Vooraf werd ze soms afgeschilderd als naïef. Zo van: Waarom stapt ze nu bij zo’n onbekende kerel binnen? Of misschien ook dom, omwille van die Pokémons. Maar hier op het proces is gebleken dat dit niet zo is. Ze was niet zo, dat is hier nooit zo gezegd. Haar dood is zijn schuld. Dit kon ieders dochter overkomen zijn. Het is voor mij heel belangrijk dat hij de maximumstraf heeft gekregen. Belangrijk voor andere meisjes, zodat hij dit niet nog eens zou kunnen doen.”

“Ik ben zeer tevreden”, zegt ook de vader van Shashia. “Ik heb meteen naar mijn zoon Shaquille gebeld. Zodra ik hoorde dat de jury geen rekening zou houden met verzachtende omstandigheden, heb ik hem laten weten dat het goed zou komen. Nog voor ze het woord levenslang hadden uitgesproken.”

De oudere broer van Shashia lijdt zwaar onder de dood van zijn zus. Zo erg dat hij ook op het assisenproces niet kon komen getuigen. “Wat ik voel, gaat verder dan woede”, schreef hij in een brief die op de zitting werd voorgelezen. Hij kreeg het niet over zijn hart om in Antwerpen te komen, de stad die hem zijn zus afnam.

“Voor hem was het heel erg belangrijk te weten dat de moordenaar zwaar gestraft werd. De zwaarst mogelijke straf, zwaarder dan Marc Dutroux. Ik ben blij dat ik mijn zoon straks kan vertellen dat de moordenaar van zijn zus heel lang in de gevangenis zal zitten.”