Haar vriendje (22) beroofde zich van het leven, maar toch wordt vrouw (21) gedagvaard

Een 21-jarige vrouw moet zich in de Verenigde Staten voor de rechter verantwoorden na de zelfdoding van haar vriendje. Ze wordt beschuldigd van onopzettelijke doodslag omdat ze zich tegenover haar vriendje “fysiek, mentaal en psychologisch” heeft misdragen.

Het koppel was 1,5 jaar samen toen hij, 22 jaar oud, zich in mei van het leven beroofde. “Het onderzoek wees uit dat de wantoestanden zich vaker voordeden en ook heviger werden in de dagen en uren voor de dood van de man”, zegt de procureur in Boston.

De man stierf 1,5 uur voor het begin van de ceremonie waarop hij zijn diploma zou krijgen. Zijn familie was volgens Buzzfeed overgekomen vanuit de naburige staat New Jersey. “Studenten komen naar Boston van over de hele wereld om te studeren aan onze vermaarde universiteiten en hogescholen”, zegt de procureur. “Hun families verwachten niet dat ze terechtkomen in eindeloos misbruik op fysiek en mentaal vlak.”

Vrienden en klasgenoten zouden getuige geweest zijn van het misbruik en ook in zijn dagboek stond er verslag van. De man zou van zijn vriendin 47.000 sms’jes hebben gekregen in twee maanden tijd, waarin zij hem meermaals dingen toesnauwde als “val dood” en “ik, jouw familie en de wereld zouden beter af zijn zonder jou”. En dat terwijl ze volgens de procureur perfect wist dat hij met donkere gedachten zat.

De vrouw zou op de ochtend van zijn dood de locatie van zijn telefoon in het oog hebben gehouden en zou aanwezig geweest zijn in de parkeergarage waar hij stierf. De vrouw heeft nog geen advocate en zal later verhoord worden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.