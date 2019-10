Pro League wil uitleg van scheidsrechterbazen, maar denkt oplossing te hebben voor teleurstellende VAR

De Pro League investeerde dit seizoen bijna de helft van het volledige scheidsrechtersbudget van 850.000 euro in de arbitrage. CEO Pierre François zegt het niet met zoveel woorden, maar echt tevreden zijn de clubs tot hiertoe niet met de prestaties van de refs en zeker niet met die van de VAR.

“We willen het vooralsnog positief benaderen”, aldus François. “Maar we kunnen er niet omheen dat op enkele sleutelmomenten niet de juiste beslissingen zijn genomen. En dan is er ook nog de VAR. Het is duidelijk dat dit nog beter moet. Er moet meer aan begeleiding en opleiding worden gedaan. We hebben het plan dat werd opgesteld pas na drie revisies goedgekeurd. De communicatie rond het waarom van een ingreep van de VAR, de inhoud van de beslissing en het resultaat moeten veel beter.”

De Pro League denkt een oplossing te hebben. “Behalve in de halve finales en finale van Play-off 2 zullen we in Play-off 2 geen VAR inzetten. We zullen Play-off 2 gebruiken om videorefs op te leiden. Vanaf 2020-21 wordt de VAR ook ingezet in Play-off 2 en 1B.”

De genoemde hoge lonen van de scheidsrechtersbazen David Elleray (300.000 euro) en Bertrand Layec (200.000 euro) worden door de voetbalbond ontkend, maar de Pro League – de verzameling van profclubs – heeft duidelijk andere informatie. “Ook die lonen worden onderwerp van gesprek”, zegt Peter Croonen, voorzitter van de Pro League. “Mogelijk is er verwarring over het geld dat globaal wordt geïnvesteerd in het project-Elleray”, klinkt het op de bond. Een spel van woorden, dat om opheldering schreeuwt.