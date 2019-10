Jaap Stam is niet langer de coach van Feyenoord. Na nederlagen tegen Fortuna Sittard en AZ was de 4-0 in de klassieker tegen Ajax er te veel aan. De ex-speler van onder andere AC Milan en Manchester United stond pas sinds deze zomer langs de zijlijn. Hij volgde Giovanni van Bronckhorst op. Feyenoord is intussen weggezakt naar de twaalfde plaats.