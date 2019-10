Gewezen scheidsrechter Vertenten vandaag voor de rechter met eis van 130.000 euro, ook Delferière hoopt op eerherstel

De arbeidsrechter in Brussel leidt vandaag de zaak van Bart Vertenten tegen de voetbalbond in. De gewezen scheidsrechter vindt dat hij onterecht ontslagen is in de zaak Propere Handen en eist een schadevergoeding van 130.000 euro. Ook zijn collega Sébastien Delferière hoopt op eerherstel. Omdat hij een beschermd statuut geniet als vakbondsafgevaardigde is hij nog niet ontslagen door de bond.

Een jaar na zijn ontslag bij de voetbalbond sleept Bart Vertenten de Belgische voetbalbond voor de rechtbank. De topscheidsrechter kreeg op 11 oktober 2018 zijn C4 nadat de zaak Propere Handen was losgebarsten.

Hoewel toenmalig scheidsrechtersbaas Johan Verbist Vertenten en Delferière alleen maar tijdelijk op non-actief wilde zetten, vond de top van de KBVB dat er voldoende grond was voor een definitief ontslag om dringende reden.

In een mededeling verwees de bond naar de persconferentie van het federaal parket. Daarin werd Vertenten genoemd in het omkoopschandaal rond spelersmakelaar Dejan Veljkovic.

Volgens zijn advocaten maakte Vertenten zich niet schuldig aan matchfixing en is de bond op zijn minst voorbarig te werk gegaan. Hij had wel contacten met Veljkovic, maar over de omgang met makelaars staat niets in de contracten van de scheidsrechters. Omdat hij nog maar 29 was en aan het begin stond van een veel­belovende carrière, eist Vertenten een schadevergoeding van 130.000 euro.

Foto: BELGA

Vriend van Veljkovic

Ook Sébastien Delferière werd op non-actief gezet door de bond, maar er waren twee grote verschillen met de situatie van Vertenten. Ten eerste werd Delferière niet beschuldigd van matchfixing, alleen van “private corruptie”. Hij was geblesseerd tijdens de beslissende wedstrijden van Eupen en KV Mechelen en zou alleen maar cadeaus van Dejan Veljkovic hebben aangenomen. Onder meer sponsoring voor een voetbalkamp en korting op een auto.

Delferière heeft van zijn vriendschap met Veljkovic nooit een geheim gemaakt. Ook zijn advocaat voert aan dat er in de contracten met de voetbalbond niets over de omgang met makelaars staat.

Een tweede verschil met de situatie van Vertenten is Delferières statuut als vakbondsafgevaardigde bij de voetbalbond. Als lid van de ondernemingsraad geniet hij wettelijke bescherming tegen ontslag. Om een vakbondsafgevaardigde de laan uit te sturen moet de voetbalbond een speciale procedure volgen.

De voetbalbond wendde zich tot de arbeidsrechtbank in Nijvel, maar die verklaarde in januari dat hij geen uitspraak kan doen zo lang het strafrechtelijk proces loopt. Gevolg: Sébastien Delferière is nog steeds niet ontslagen bij de bond. Bij de Franstalige amateurvleugel ACFF is hij werkzaam als financieel manager, al doet hij dat niet meer op de kantoren.

UEFA kijkt mee

Zowel Vertenten als Delferière hoopt nog steeds zijn carrière als topscheidsrechter voort te zetten. Het kamp-Delferière kijkt met aandacht naar het proces-Vertenten. Als de rechter zou besluiten dat Vertenten ten onrechte ontslagen werd, is dat koren op de molen van de verdediging van Delferière.

In de praktijk is het echter onwaarschijnlijk dat het tweetal nog in actie komt. De Europese voetbalbond UEFA volgt de zaak op de voet en is het tweetal liever kwijt dan rijk. De kans dat ze zich opnieuw kunnen opwerken tot het hoogste niveau lijkt moeilijk haalbaar. Het kan immers nog jaren wachten zijn op een definitief proces.

Disciplinair wacht het tweetal bovendien nog een procedure voor de voetbalbond.

Foto: Photo News

Advocaat Mortelmans: “Schorsing is broodroof”

Vier ex-bestuurslui van KV Mechelen en twee veroordeelde makelaars in Propere Handen hebben een annulatieberoep tegen de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ingediend. Ze deden dat gisteren voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Tegen de uitspraak van het BAS is in principe geen beroep mogelijk, maar er kan wel naar de rechtbank worden gestapt indien de uitspraak in strijd is met de openbare orde.

Vanroy, Somers, Steemans en Timmermans hopen vooral hun naam te zuiveren. De voormalige Mechelse bestuurders werden respectievelijk voor zeven, tien, tien en tien jaar geschorst. De makelraars, Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic, vragen dat de burgerlijke rechtbank hun beroepsverbod bij de voetbalbond opheft. Hun advocaten dringen aan op een snelle behandeling. De zaak wordt ten vroegste in 2020 en mogelijk pas in 2021 behandeld.

“Mijn cliënt kan zijn beroep niet uitoefenen. Dit is broodroof, te meer omdat voetbalmakelaar geen georganiseerd beroep is en er dus ook geen verbod opgelegd kan worden”, aldus Mortelmans’ advocaat Hugo Vandenberghe, die aankondigde een zware schadevergoeding te zullen eisen.