Verrassend, maar waar: bij rode lantaarn Cercle Brugge ziet u het meeste voetbal

Ergert u zich ook aan die matchen waarbij het spel constant stilligt? Een schwalbe, ballen buitentrappen, tijdrekken, VAR-interventies: het houdt niet op. Het onderzoeks­bureau CIES Football Observatory onderzocht in 35 competities hoelang er dit seizoen effectief gevoetbald wordt tijdens de 90 minuten die een wedstrijd duurt.

De Jupiler Pro League staat twaalfde met gemiddeld 55,8 procent van de speeltijd. Het meeste effectieve voetbal ziet u in Zweden (59,78%). Ook de Nederlandse Eredivisie (59,5%) en de Duitse Bundesliga (57,1 %) doen beter dan België. En bij welke club krijgt u dan het meest waar voor uw geld? Dat is opmerkelijk genoeg rode lantaarn Cercle Brugge. Je zou kunnen zeggen dat de rode lantaarn zo vaak op achterstand staat, dat ze nooit tijd te verliezen hebben, maar AA Gent is wel tweede in het klassement.