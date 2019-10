CLUBNIEUWS. Vrees voor scheur bij Clinton Mata, ijzeren noppen op schoenen veroorzaken blessure bij Anderlecht

Een volledige midweekspeeldag in de Jupiler Pro League staat voor de deur. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

ANDERLECHT. Gerkens geblesseerd door slechte noppen

Alsof de ziekenboeg van Anderlecht nog niet vol genoeg zat: ook Pieter Gerkens is geblesseerd. Vorig seizoen was de Limburger na Kums en Santini nog de meest gebruikte speler bij RSCA. Maar sinds de smadelijke nederlaag op Club Brugge bijna een maand geleden is de middenvelder uit de ploeg verdwenen. Blijkbaar sukkelt hij al een tijdlang met hinder aan zijn achillespees en de pijn was verergerd. Anderlecht stuurde hem daarom naar een podoloog en daar werd vastgesteld dat de kwetsuur veroorzaakt werd door zijn schoeisel. De ijzeren noppen van zijn voetbalschoenen veranderden de positie van zijn voet en veroorzaakten een ontsteking aan de achillespees. Gerkens heeft nu andere schoenen, maar heeft twee weken nodig om weer fit te zijn.

Gisteren op training ontbraken Kompany, Chadli en Sandler nog. Jeremy Doku speelde met de beloften tegen Standard. De tiener viel al twee keer naast de selectie voor de A-kern omdat Vercauteren vindt dat hij met Françis Amuzu een gelijkaardig type in zijn team heeft. (jug)

ANTWERP. Seck hervat

Abdoulaye Seck is terug bij Antwerp. De bonkige centrale verdediger stond bijna anderhalve maand aan de kant na een knie-ingreep en miste zeven matchen, maar trainde gisteren voor het eerst opnieuw met de groep. Amara Baby trainde nog niet door lichte hinder ter hoogte van zijn enkel. (dvd, dige)

CERCLE BRUGGE. Taravel keert terug

Van de drie jongeren blijven Somers en Dekuyper in de selectie, Deman valt af. Kouamé keert terug uit schorsing en komt allicht weer in de ploeg ten koste van Dekuyper. In tegenstelling tot zaterdag valt ook Fiore weg. Achterin blijkt Taravel weer fit. Nieuwkomer voorin is Saadi. Bongiovanni, Foster, Omeonga, Bassong en de geblesseerden Coulibaly, Mboula, Vitinho, Balikwisha, De Belder en Deuro zijn er niet bij. (kv)

CLUB BRUGGE. Testen voor Mata

Clinton Mata ondergaat vandaag een scan om de ernst van zijn hamstringblessure te kennen. De vrees bestaat dat de verdediger een scheurtje heeft opgelopen en minstens tot de volgende interlandbreak out is. Dat betekent dat hij niet alleen de wedstrijd van woensdag in Waregem, maar ook de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Kortrijk, de Champions League-wedstrijd op PSG en de topper op Antwerp mist. Met Odilon Kossounou, die zondag behoorlijk inviel tegen Standard, staat er een vervanger klaar. Maar ook Matej Mitrovic, hersteld van een voetblessure, kan Mata vervangen in de driemansdefensie.

Voorts is het uitkijken wie coach Philippe Clement woensdag rust geeft op Zulte Waregem. Federico Ricca, die zich blesseerde tijdens de opwarming op Real Madrid, is opnieuw fit en kan Eduard Sobol vervangen op de linksachter. Eder Balanta, zondag al ingevallen voor Mats Rits, kan voor het eerst starten sinds de thuismatch tegen Anderlecht op 22 september. (bla)

GENK. Vandaag beslissing over Maehle

Joakim Maehle, die tegen Cercle Brugge uitviel met een schouderblessure, trainde weer mee met de groep. Hij was pijnvrij, maar ging contacten zo veel mogelijk uit de weg. Vandaag volgt een meer doorgedreven test. Op basis daarvan zal worden beslist of hij in aanmerking komt voor de wedstrijd tegen Antwerp. Voorwaarde is dat hij vrijuit kan voetballen. Van een operatie is tot nader order geen sprake. (rco)

KV KORTRIJK. Kagelmacher opnieuw in de selectie

Bij Kortrijk is Kagelmacher weer wedstrijdfit. Hij miste de match tegen Antwerp met last aan de hamstrings. Er bestaat geen twijfel over dat de Uruguayaan opnieuw in de basis zal starten. Kovacevic zal het kind van de rekening worden. De Serviër kreeg in Antwerp zijn kans, maar veroorzaakte een penalty. Vanderhaeghe zal opteren voor dezelfde elf die STVV en Zulte Waregem over de knie legden. (gco)

KV MECHELEN. Engvall traint mee met ingepakte knie

Het einde van de lijdensweg van Gustav Engvall is in zicht. De Zweedse spits van KV werkte gisteren een groot deel van de groepstraining af. Engvall pikte ook een helft van de afsluitende wedstrijdvorm mee. Zijn rechterknie was nog stevig ingepakt, maar Engvall oogde wel al scherp en energiek. KV hoopt hem te kunnen recupereren voor de wedstrijd tegen Standard op 10 november. (thst)

KV OOSTENDE. Guri opnieuw in selectie

Ingebrigtsen selecteerde achttien spelers. In tegenstelling tot de match op Zulte Waregem zit Guri weer in de selectie. Marquet zit niet in de kern, Palaversa en D’Haese zijn nog steeds niet fit en revalideren verder. Ook Neto kan nog niet spelen. D’Hondt is vanavond ref. Cremers en Lescreux zijn de assistent-scheidsrechters. Bij Charleroi verdwijnt Rezaei mogelijk naar de bank ten nadele van Nicholson. (jve, bvv)

STANDARD. Emond weer op training

Renaud Emond moest de laatste drie duels van Standard laten schieten door een blessure aan het scheenbeen, maar heeft maandag de groepstraining weer kunnen hervatten. Ook Reginal Goreux (hamstrings) is er weer bij. Op Anthony Limbombe (knie) is het nog even wachten. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Foulon geschorst, Wiegel twijfelachtig

Foulon kreeg zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De twintigjarige linksachter is geschorst voor de verplaatsing naar Standard van komende woensdag. Rechtsachter Andreas Wiegel liep zondagavond dan weer een verrekking aan de kuit op en werd vroegtijdig naar de kant gehaald. De Duitser is twijfelachtig voor de match van komende woensdag. Vandaag wordt zijn situatie opnieuw bekeken. (whb)