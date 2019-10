Open VLD wil euthanasie bij ‘voltooid leven’ toelaten

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten acht de tijd rijp voor een grondig debat over euthanasie bij ‘voltooid leven’. Dat zegt ze in een opiniestuk in De Morgen naar aanleiding van een uitspraak van radiocoryfee Lutgart Simoens (91). Die zei dat ze weinig fysieke problemen heeft, maar het toch “gehad had”. Ruttens oproep kent voorlopig echter weinig bijval.

In het opiniestuk schrijft Rutten dat ze het helemaal eens is met Simoens. “Niet alleen bij ondraaglijk lijden, maar ook als je leven ‘af’ is, moet je er een punt achter kunnen zetten wanneer je er zelf, uitdrukkelijk, vrijwillig, onafhankelijk en duurzaam om vraagt.” Volgens Rutten is de tijd rijp om in het federale parlement het debat te voeren. Niet snel, snel maar in alle rust en sereniteit.

Haar oproep kent echter weinig bijval, zowel bij experts als in het politieke milieu.

SP.A probeert al geruime tijd een debat te voeren over euthanasie bij dementie. “Onze pogingen werden telkens afgeblokt, ook door de liberalen. Dat de tijd volgens mevrouw Rutten nu rijp zou zijn om over voltooid leven te praten, terwijl er tot nog toe niet over de andere zaken gepraat mocht worden, is dan ook een rare kronkel”, stelt Karin Jiroflée. Bij N-VA en CD&V zijn ze duidelijk: als er geen grondige evaluatie komt van de huidige euthanasiewetgeving, is praten over een uitbreiding ervan niet aan de orde. Bij de Franstalige partijen MR en PS is dan weer te horen dat een dergelijk debat “nu niet aan de orde is omdat het niet echt leeft”.

Volgens expert stervensbegeleiding aan de UGent Marc Cosyns is er “geen acute nood aan een debat over voltooid leven” en is de euthanasiewet uitbreiden naar een niet-medische context geen goed plan, zo schrijft De Morgen. Ook voorzitter van de commissie Euthanasie Wim Distelmans zei onlangs in Bruzz nog dat hij er “persoonlijk moeite” mee heeft als er “geen medische oorzaak is”.