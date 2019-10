Belgisch model en haar partner in elkaar geslagen bij brutale home invasion in Australië

Deurne - Een vrouw van 39 uit Deurne en haar 55-jarige partner zijn in Australië het slachtoffer geworden van een gewelddadige home invasion. De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis, de vrouw is nog te zeer in shock om verhoord te kunnen worden. Volgens de politie gaat het om een doelgerichte aanval.

Het was zaterdagnacht rond 3u dat de politie een oproep kreeg van Caroll Dufailly, een model afkomstig uit Deurne dat samen met haar vriend Eduardus Groenewegen uitweek naar Australië. In Raceview, een buitenwijk van de stad Ipswich in het westen van het land, baten ze samen het bedrijfje Benassi Event Solutions uit, gespecialiseerd in onder meer het organiseren van extravagante feesten.

De oproep kwam echter niet uit Raceview maar uit Ripley, een andere buitenwijk zo’n zeven kilometer verderop. Daar werd het koppel losgelaten, nadat het eerst thuis door een onbekend aantal indringers was gekneveld, geslagen en gekidnapt. De aanvallers hadden plakband op hun monden gedaan, hadden hen geslagen en meegenomen naar Ripley. Daar volgden nog meer slagen.

Volgens lokale media waren de indringers uit geweest op de inhoud van een kluis, maar die had Groenewegen niet willen prijsgeven. Hij werd zo zwaar toegetakeld dat hij naar de afdeling intensieve zorgen werd gevoerd en nog niet verhoord kon worden. Caroll Dufailly zou nog te zwaar aangedaan zijn om een verklaring af te leggen.

Niet willekeurig gekozen

De politie van Queensland voert een onderzoek. Volgens inspecteur David Briese wijst alles erop dat de indringers hun slachtoffers niet willekeurig uitkozen, maar dat het om een doelgerichte aanval gaat.

“We onderzoeken onder andere hoe hun zakenleven eruitzag”, zegt hij aan de Brisbane Times. “Maar aangezien beide slachtoffers nog aan het herstellen zijn en weinig informatie kunnen geven, is het moeilijk om een lijst van verdachten op te stellen.” Ook naar een motief is het volgens de politie voorlopig nog raden.