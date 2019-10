Legendarische producent van ‘The Godfather’ en ‘Chinatown’ op 89-jarige leeftijd overleden

Hollywoodproducent Robert Evans is op 89-jarige leeftijd overleden, zo is maandag in zijn entourage vernomen. Aan hem zijn legendarische films te danken als ‘The Godfather’ en ‘Chinatown’.

Robert Evans werd beroemd omdat hij de Paramount-studio’s voor een ramp had behoed door het licht op groen te zetten voor een serie succesfilms, en voor zijn levensstijl. Die ging gepaard met excessen, cocaïne en niet minder dan zeven huwelijken. Waaraan de man is overleden, is niet gezegd.

Robert Evans, voor de burgerlijke stand Robert Shapera, was pas 36 jaar toen hij in 1966 de teugels in handen kreeg van Paramount. Hij zorgde voor een bloeitijd voor de Californische studio’s met films als ‘Love Story’, ‘Rosemary’s Baby’ en ‘Chinatown’ van Roman Polanski, en ‘The Godfather’ van Francis Ford Coppola.