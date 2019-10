België pakt uit met vroegste competitiestart ooit: voetbal herbegint op dezelfde dag als Olympische Spelen

Vond u ook dat de voetbalcompetitie dit jaar vroeg begon? Wel, het kan nog vroeger. Het seizoen 2020-21 wordt al op vrijdag 24 juli afgetrapt, dezelfde dag als... de Olympische Spelen. Geen enkel ander Europees land start vroeger.

Dat heb je als je de kalender volpropt met 40 wedstrijden en geen midweekduels meer wil programmeren. Dan moet je als Pro League, de verzameling van profclubs, de competitie steeds vroeger starten. Terwijl meer dan de helft van België nog niet op vakantie is geweest, staan de profs volgende zomer in juli al terug op het veld. “We willen de clubs die in een Europese voorronde actief zijn op de vijfde speeldag vrij geven”, zegt Pierre François, CEO van de Pro League. “Officieel deze keer. Dit jaar hebben we dat ook gedaan, maar dat was meer geïmproviseerd, met boze clubs (Charleroi, nvdr.) als gevolg. De wedstrijden die op de vijfde speeldag niet gespeeld worden, zullen op 27-28-29 oktober 2020 worden ingehaald. Dat is de herfstvakantie, zoals de week die nu bezig is. Dan zal er geen volledige speeldag op het programma staan, enkel uitgestelde matchen.”

De clubs uit 1B krijgen wat meer respijt. Hun competitie start pas op 7 augustus 2020.

Bekerfinale later

In een poging de bekerfinale zo laat mogelijk op het seizoen te spelen, wordt de eindstrijd geprogrammeerd op 13 mei 2021, Hemelvaartsdag. Dit seizoen wordt de finale gespeeld op 1 mei, in volle PO1-geweld. De seizoenen voordien soms zelfs nog vóór het begin van de play-offs, wat voor rare toestanden zorgde met een bekerwinnaar die in de play-offs niets meer te winnen had. In 2021 zullen de play-offs al zeven à acht speeldagen ver zijn. Ook niet ideaal, want bekerwinst kan voor de betreffende club voor decompressie zorgen, wat dan weer in het voordeel is van de twee à drie nog te bekampen tegenstanders.