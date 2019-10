Witte Huis-medewerker getuigt over telefoongesprek van Trump met Oekraïense president: “Ongepast”

Dinsdag wordt een belangrijke dag voor Donald Trump: met Alexander Vindman getuigt straks voor het Huis van Afgevaardigden voor het eerst iemand die het telefoongesprek van de Amerikaanse president met zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski bijwoonde. Die getuigenis kan belangrijk zijn in het ‘impeachment’-onderzoek dat momenteel tegen Trump loopt.

Luitenant-kolonel Vindman is de hoogst geplaatste Oekraïne-expert binnen het Witte Huis. Hij was aanwezig bij het telefoongesprek waarin Trump herhaaldelijk aan Zelenski vroeg om een onderzoek te openen naar het gasbedrijf waarmee Hunter Biden, de zoon van voormalige vicepresident en mogelijk toekomstig tegenstander Joe Biden, banden had.

Vindman maakte zijn zorgen over de pogingen van Trump om druk uit te oefenen op Oekraïne destijds tot twee keer over aan een overste, maar is naar eigen zeggen niet de klokkenluider die de zaak enkele weken geleden in gang zette.

Ondanks verbod van Witte Huis

Het Witte Huis had Vindman verboden om mee te werken met het ‘impeachment’-onderzoek, maar hij zal vandaag toch getuigen voor het Huis van Afgevaardigden. In zijn openingsstatement zal hij het onder meer hebben over het “plichtsbesef” dat hem daartoe brengt. Vindman, een gedecoreerde Irakveteraan, zegt dat hij een patriot is. “Het is mijn heilige plicht en eer om ons land te verdedigen en te steunen, ongeacht partij of politiek”, aldus zijn verklaring.

“Ik was bezorgd over het telefoongesprek”, aldus de verklaring die Vindman volgens de Amerikaanse media zal voorlezen. “Ik dacht niet dat het gepast was om een buitenlandse regering te vragen een onderzoek te voeren naar een Amerikaans burger, en ik was ongerust over de implicaties voor de steun van de Amerikaanse regering voor Oekraïne. Indien Zelenski was ingegaan op het verzoek van Trump zou dat de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in groot gevaar hebben gebracht.”