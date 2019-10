Protest in Chili houdt aan, ook na herschikking van regering

In de Chileense hoofdstad Santiago zijn maandagavond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen het sociaal beleid van de regering. De betogers kunnen zich niet vinden in de regeringsherschikking die naar aanleiding van het protest werd doorgevoerd. Er wordt gevraagd om het ontslag van president Sebastián Piñera.

Het protest verliep niet zonder incidenten: het kwam tot rellen tussen betogers en ordediensten en er werd brand gesticht in een hoofdstraat van Santiago. De politie maakte gebruike van traangas, rubberkogels en waterkanonnen om de betogers uit elkaar te drijven.

In een poging om het protest in te dijken had president Sebastian Piñera maandag nog zijn regering herschikt. Acht van de 24 ministers werden toen vervangen. Maar volgens de manifestanten zijn zowel de regeringsherschikking als de eerder aangekondigde hervormingen onvoldoende.

Gonzalo Blumel, de kersverse minister van Binnenlandse Zaken, noemde het geweld bij de nieuwe manifestaties in Chili “onaanvaardbaar”. Hij roept beide partijen op om af te zien van het gebruik van geweld.

Het sociaal protest in Chili is op 18 oktober losgebarsten, nadat de regering de prijzen voor het openbaar vervoer had verhoogd. Ook nadat de prijsverhoging werd ingetrokken, bleef de bevolking protesteren tegen de hoge levensduurte en de diepe sociale ongelijkheid in het land.

