Bijna helft meer vastgoedtransacties in oktober door afschaffing woonbonus

Het aantal vastgoedtransacties is in oktober met 42,9 procent gestegen in vergelijking met oktober vorig jaar. Dat is een rechtstreeks gevolg van de afschaffing van de woonbonus vanaf volgend jaar, die de Vlaamse regering eind september heeft aangekondigd. Dat meldt de Federatie van het Notariaat dinsdag.

In oktober 2018 werden 19.003 transacties genoteerd, in oktober 2019 zijn dat er 27.152. “Er waren in het derde trimester heel veel transacties in heel het land, met een stijging van meer dan 4 procent. Maar als we enkel kijken naar de maand oktober, dan is er enkel in Vlaanderen een stijging van 43 procent in vergelijking met een jaar eerder. De aankondiging van de aanschaffing van de woonbonus heeft dus een onmiddellijk effect gehad”, zegt woordvoerder van Notaris.be Bart van Opstal.

Het gaat om een ongeziene stijging, die volgens de notarissen van korte duur zal zijn. “De kans dat je in november of december nog een huis kunt kopen met de woonbonus, is zeer klein. Het criterium om die nog te krijgen is de datum dat de notaris de akte ondertekent, terwijl de cijfers voor oktober die van de compromissen zijn”, zegt van Opstal, die in november en zeker in december een terugval van het aantal transacties verwacht.

Bij de notarissen is het ondertussen alle hens aan dek om de akten nog dit jaar te tekenen, aangezien de klanten erop aandringen dat dat nog gebeurt. “Notarissen gaan selecteren en dringende dossiers, de woonbonusdossiers, voorrang geven”, zegt van Opstal. “Ze doen hun uiterste best om het werk er nog door te krijgen, maar aangezien ook de administraties overbevraagd zijn door de notarissen, komt bepaalde info ook trager binnen.”