Geen Wouter Vandenhaute bij Roda JC

Op het allerlaatste moment lijkt Roda JC toch nog een oplossing te hebben gevonden voor de vereiste bankgarantie van 906.000 euro, die maandag voor middernacht moest worden ingeleverd bij de licentiecommissie van de KNVB. Het is niet de in een overname geïnteresseerde Wouter Vandenhaute, bekend van Woestijnvis, die de club zal overnemen.

Het zijn enkele lokale ondernemers die bereid zijn gevonden de noodlijdende club te helpen. Voormalig grootaandeelhouder Frits Schrouff zou garant staan voor het tekort.

Het was last minutewerk gisteravond laat, maar als alles tijdig op papier is gekomen, dan zou Roda JC daarmee zijn ontkomen aan een tweede puntenstraf.

Verder dan een verkennend gesprek tussen Vandenhaute en de Nederlandse club kwam het dus niet. Eind 2017 deed Vandenhaute al een bod op RSC Anderlecht. Toen stak Marc Coucke hem de loef af. Hij slaagde er in 2009 wel in de Vlaamse wielerklassiekers Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad over te nemen. Later bracht hij in zijn Flanders Classics ook nog Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl onder.