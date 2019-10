Spaanse pers: “Gareth Bale heeft conclusies getrokken na match tegen Club Brugge en wil naar China”

Volgens de Spaanse pers solliciteert Gareth Bale opnieuw naar een vertrek bij Real Madrid. Sportblad Marca pakt groot uit met een mogelijke transfer naar Shanghai Shenhua, dat afgelopen zomer ook al aan de mouw van de Welshman trok.

Aanleiding zou de Champions League-match tegen Club Brugge zijn. Daar werd de nochtans fitte Bale door trainer Zinedine Zidane uit de selectie gelaten. De ex-speler van Tottenham was furieus, al zou Zidane volgens Marca die beslissing genomen hebben op aangeven van zijn medische staf. Die zou vastgesteld hebben dat Bale op dat moment erg ontvankelijk was voor blessures, en dringend rust nodig had.

Toch zou dat in het verkeerde keelgat geschoten zijn bij Bale, die zijn makelaar Jonathan Barnett gevraagd zou hebben uit te kijken naar een andere club. Het was niet het eerste akkefietje tussen de recordwinnaar van de Champions League en hun transfer van honderd miljoen euro. ESPN onthulde dat Bale zijn club verboden heeft nog te communiceren over zijn blessures. “Medische gegevens zijn privé. Dat is zo voor iedere burger. Waarom zou het dan niet zo mogen zijn voor Gareth?”, reageerde Barnett bij het Amerikaanse televisienetwerk.

Intussen heeft Bale naast de Champions League-match tegen Club Brugge ook die tegen Galatasaray gemist, en was hij er niet bij tijdens het 1-0-verlies tegen Mallorca. In Spanje speculeren ze dat hij op weg zou zijn naar China. Enkel daar zouden ze de zeventien miljoen euro per jaar willen ophoesten die Bale nu in Madrid opstrijkt. En dan komt Shanghai Shenhua in beeld. De nummer elf van de Chinese Super League trok afgelopen zomer ook al nadrukkelijk aan de mouw van Bale.